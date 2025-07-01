Мэрия Екатеринбурга прекратила сотрудничество с главным дорожным подрядчиком

Тем не менее, в декабре 2024 года Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства в отношении «УралДорТехнологии». С иском в конце ноября обратилось ООО «Уралтермопласт-Строй» (производство ограждений и шумозащитных экранов), а через несколько дней присоединилось и АО «КЭНПО-Трейд» (поставка противогололедных реагентов и технической соли). Следуя из картотеки Арбитражного суда, на 1 июля 2025 года процедура до сих пор не завершена.