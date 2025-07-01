ФАС усилит контроль за ростом цен на ЖКХ в Петербурге

Индексация тарифов на электроэнергию вступает в силу в Петербурге, как и в целом о стране, 1 июля. Как сообщил портал «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ФАС, решение о поднятие цен в среднем на 12,6% принято для сдерживания роста финансовой нагрузки на население при сохранении устойчивой работы ЖКХ-комплекса.