ФАС усилит контроль за ростом цен на ЖКХ в Петербурге

Индексация тарифов на электроэнергию вступает в силу в Петербурге, как и в целом о стране, 1 июля. Как сообщил портал «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ФАС, решение о поднятие цен в среднем на 12,6% принято для сдерживания роста финансовой нагрузки на население при сохранении устойчивой работы ЖКХ-комплекса.
Федеральная антимонопольная служба ведет постоянный контроль экономической обоснованности тарифов. В 2024 году в результате проверок из тарифной базы было исключено 29,2 млрд рублей необоснованных расходов, что в некоторых регионах позволило даже снизить платежи для потребителей.
— Все средства от индексации пойдут на модернизацию инфраструктуры и обеспечение надежного энергоснабжения, — подчеркивают в ведомстве.
При этом антимонопольная служба продолжает выявлять нарушения — только за прошлый год было выдано 47 обязательных предписаний региональным тарифным органам.