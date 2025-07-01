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Отель «Камелия» в Сочи выставят на торги за 10 млрд рублей

ВТБ проведет аукцион по продаже пятизвездочного отеля «Камелия» в Сочи с начальной стоимостью 10 млрд руб. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 1 августа. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого зампредседателя ВТБ Дмитрия Пьянова.

«До 1 августа будем собирать заявки на этот актив, который стоит в плане реализации на составе других гостиничных активов. То есть та обещанная программа освобождения нас от “непрофиля”, она вот начнется со знакового пятизвездочного объекта на берегу Черного моря», — заявил Дмитрий Пьянов.

В марте этого года первый зампредседатель банка рассказал о намерениях ВТБ реализовать в 2025 году различные иммобилизованные активы на сумму в несколько десятков миллиардов рублей. Помимо сочинской гостиницы, в список вошло залоговое имущество БМ-Банка.