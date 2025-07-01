Отель «Камелия» в Сочи выставят на торги за 10 млрд рублей

«До 1 августа будем собирать заявки на этот актив, который стоит в плане реализации на составе других гостиничных активов. То есть та обещанная программа освобождения нас от “непрофиля”, она вот начнется со знакового пятизвездочного объекта на берегу Черного моря», — заявил Дмитрий Пьянов.