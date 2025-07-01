Сгоревший дом на улице Костина в Нижнем Новгороде расселят в ближайшие годы

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на администрацию Нижегородского района. По информации представителей районной администрации, здание включено во второй этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года».