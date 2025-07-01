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ЦБ: инфляция в Самарской области составила 11% и снижается второй месяц подряд

По данным Банка России, в мае 2025 года годовая инфляция в регионе составила 11%, демонстрируя замедление второй месяц подряд.

По данным Банка России, в мае 2025 года годовая инфляция в регионе составила 11%, демонстрируя замедление второй месяц подряд.

Эксперты связывают положительную динамику с несколькими ключевыми моментами:

— Высокая ключевая ставка, сдерживающая рост цен;

— Снижение спроса на непродовольственные товары, особенно на бытовую технику;

— Укрепление рубля, ограничившее рост цен на импортную продукцию;

— Переток средств населения из кредитов в сбережения.

Объем средств на вкладах и текущих счетах жителей региона вырос на 25% по сравнению с маем 2024 года.

Выдача потребительских кредитов в апреле 2025 года сократилась на 27% в годовом сопоставлении. Общий портфель потребительских кредитов уменьшился на 3,4% за год.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в сегменте электроники — подешевели компьютеры и телевизоры.

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