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В Сочи круглосуточный автобус связал вокзал и аэропорт

В Сочи запустили круглосуточный автобусный маршрут «Аэропорт — Сочи». Он будет курсировать с интервалом движения 1 раз в час.

«С целью увеличения транспортной доступности Международного аэропорта города Сочи с 1 июля и до конца сентября запустили круглосуточный автобусный маршрут в направлении аэропорта. Такой режим работы будет удобен сочинцам и гостям курорта, улетающим ночными рейсами», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Стоимость проезда на автобусе № 105А от одной конечной точки маршрута до другой составит 120 рублей. Транспорт останавливается на всех остановочных пунктах по пути следования.