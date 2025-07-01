В Сочи круглосуточный автобус связал вокзал и аэропорт

«С целью увеличения транспортной доступности Международного аэропорта города Сочи с 1 июля и до конца сентября запустили круглосуточный автобусный маршрут в направлении аэропорта. Такой режим работы будет удобен сочинцам и гостям курорта, улетающим ночными рейсами», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.



Стоимость проезда на автобусе № 105А от одной конечной точки маршрута до другой составит 120 рублей. Транспорт останавливается на всех остановочных пунктах по пути следования.