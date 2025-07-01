Ставка по кредитам для программы «Первое жилье» в Молдове выросла

Ранее участники программы «Первое жилье» потребовали от правительства срочных мер в связи с резким повышением процентных ставок по кредитам, в подписанной ими петиции говорилось, что повышение выплат станет непосильной нагрузкой. Подписанты требовали от властей️ частичной компенсации ежемесячных выплат (на 30−50%) сроком на год, ️установления временного максимального порога процентной ставки или переход на фиксированную ставку на период 12−24 месяцев и ️пересмотра методики расчёта плавающих ставок, чтобы их рост был более плавным и предсказуемым.