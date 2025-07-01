Ставка по кредитам для программы «Первое жилье» в Молдове выросла

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Первый день июля преподносит участникам ипотечной программы «Первое жилье» в Молдове неприятный сюрприз в виде повышения процентной ставки по кредиту.
Так, эталонный индекс, используемый для расчета процентной ставки по ипотечным кредитам, вырос на 2,12 процентных пункта, с 3,70% до 5,82%. К нему добавляется установленная банками фиксированная маржа.
В соцсетях начали появляться посты держателей кредитов, которые подсчитывают, насколько вырастет их ежемесячный взнос, и сумма выходит солидная: от 1,4 до 2 тысяч леев.
Ранее участники программы «Первое жилье» потребовали от правительства срочных мер в связи с резким повышением процентных ставок по кредитам, в подписанной ими петиции говорилось, что повышение выплат станет непосильной нагрузкой. Подписанты требовали от властей️ частичной компенсации ежемесячных выплат (на 30−50%) сроком на год, ️установления временного максимального порога процентной ставки или переход на фиксированную ставку на период 12−24 месяцев и ️пересмотра методики расчёта плавающих ставок, чтобы их рост был более плавным и предсказуемым.
На заседании парламента 26 июня депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная потребовала заслушать министра экономики Доину Нистор в связи с повышением процентной ставки по данной программе, однако правящее большинство эту инициативу отклонило.
Сама же министр заявила, что правительство не видит необходимость оказания помощи взявшим кредиты. Дойна Нистор заявила, что ставка увеличилась из-за внешних обстоятельств и не зависит ни от правительства, ни от Нацбанка: это «математическая формула, привязанная к условиям рынка».
Государственная программа «Первое жильё» была запущена в Молдове в 2018 году, с тех пор в рамках этой программы недвижимость приобрели более семи тысяч человек. В 2024 году стартовала программа «Первое жильё+», по ней ипотечные кредиты оформили более трех тысяч соискателей.