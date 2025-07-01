Алиханов: Полностью импортозамещённый МС-21 поднимется в небо в августе

Полностью импортозамещённый самолет МС-21 со всеми российскими системами должен подняться в небо в августе, цитирует главу минпромторга России Антона Алиханова ТАСС. Подробности сообщили на иркутском авиапредприятии.
Первый полет импортозамещённого МС-21 состоялся в Жуковском в конце июня, в результате проверили работу оборудования радиосвязи. В кабине пилотов находились летчик-испытатель Герой России Олег Кононенко, заслуженный летчик-испытатель России Андрей Воропаев и ведущие инженеры компании.
Самолёт тестировали четыре часа, на различных высотах.
«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Речь идёт о двух бортах МС −21 — с номерами 12 и 13. Машина номер 13 будет полностью с российским оборудованием, к её испытаниям и приступят в августе.
«Для получения сертификата на полностью отечественный МС-21 планируется совершить около 220−230 испытательных полетов», — отметил главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.
Одновременно с испытательными полётами налаживают серийный выпуск — на предприятии в различной стадии сборки находится уже свыше 20 самолётов. Планируется, что отгрузка новых воздушных судов клиентам стартует в будущем году.