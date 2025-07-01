Алиханов: Полностью импортозамещённый МС-21 поднимется в небо в августе

«На самолете, который сегодня начал сертификационные испытания, осталось всего три зарубежных системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.