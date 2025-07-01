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Нацбанк предупредил, что в Беларуси стало больше поддельных купюр 50 долларов

Нацбанк: в Беларуси стало в 2,5 раза больше поддельных купюр 50 долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сказали, что в Беларуси стало больше поддельных пятидесятидолларовых купюр. О выявленных в Беларуси в первом квартале 2025-го подделках рассказали в Национальном банке.

Так, в январе-марте банковские работники выявили 183 поддельные банкноты и одну фальшивую монету. Большинство из них были фальшивые доллары (92,4% случаев). Остальные фальшивки — российские рубли (5,4%) и евро (2,2%).

В сравнении с прошлым годом фальшивок стало на 1,1% меньше. Хотя при этом стало больше фальшивых долларов. Были изъяты из оборота поддельные купюры 100 и 50 долларов (74,1% и 25,3% соответственно), а также одна поддельная купюра в 20 долларов. При этом в сравнении с 2024-м число фальшивых пятидесятидолларовых купюр увеличилось в 2,5 раза. Часть банкнот относились к категории частичных подделок, когда на настоящих банкнотах просто увеличили номинал. Но были и три банкноты по 100 долларов из категории суперподделок.

А вот среди поддельных российских рублей было больше всего банкнот по 5000 российских рублей. Еще из оборота изъяли по одной фальшивой 1000 и 500 российских рублей. Еще были выявлены единичные подделки купюр евро по 100 и 50 евро.

Более половины фальшивок обнаружили в Минске (57,1%). Вообще, фальшивые деньги были изъяты в 28 населенных пунктах.

Тем временем Нацбанк увеличил курс евро и понизил курс доллара на 1 июля.

А еще тайный подземный ход открыли в одном из замков Беларуси.