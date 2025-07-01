Нацбанк предупредил, что в Беларуси стало больше поддельных купюр 50 долларов

В сравнении с прошлым годом фальшивок стало на 1,1% меньше. Хотя при этом стало больше фальшивых долларов. Были изъяты из оборота поддельные купюры 100 и 50 долларов (74,1% и 25,3% соответственно), а также одна поддельная купюра в 20 долларов. При этом в сравнении с 2024-м число фальшивых пятидесятидолларовых купюр увеличилось в 2,5 раза. Часть банкнот относились к категории частичных подделок, когда на настоящих банкнотах просто увеличили номинал. Но были и три банкноты по 100 долларов из категории суперподделок.