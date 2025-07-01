В Севастополе снизились цены на овощи и курицу. Заметили?

Сегодня специалисты департамента провели очередную проверку соблюдения условий меморандума о взаимопонимании в торговой сети «Пуд». В Севастополе уже несколько лет успешно реализуется механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева. Оно предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную (от 0% до 15%) торговую наценку на определенный перечень социально значимых товаров.