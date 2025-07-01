Омский район ждет строительный бум

«Подготовка концепций осуществлялась по заказу собственников земельных участков в целях обеспечения устойчивого развития территории, выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций. В дальнейшем предполагается рассмотрение вопросов на Архитектурно-градостроительном совете Омской области», — сообщил глава Омского района Геннадий Долматов.