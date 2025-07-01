Омский район ждет строительный бум

В мероприятии приняли участие заместители главы муниципалитета, руководители структурных подразделений администрации района, члены Союза архитекторов России, главы сельских поселений, на территории которых планируется реализация проектов, представители собственников земельных участков, по инициативе которых осуществляется рассмотрение проектов.
Градсовет Омского района обсудил следующие проекты: база отдыха «Солнечный берег» с индивидуальной жилой застройкой в селе Новомосковка.
Также были рассмотрены концепции развития знаковых территорий в Омском муниципальном районе: Дружинское сельское поселение, Омское сельское поселение, территории в деревне Ракитинка и селе Морозовка.
«Подготовка концепций осуществлялась по заказу собственников земельных участков в целях обеспечения устойчивого развития территории, выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций. В дальнейшем предполагается рассмотрение вопросов на Архитектурно-градостроительном совете Омской области», — сообщил глава Омского района Геннадий Долматов.
В отношении рассматриваемых локаций предполагается заключение договоров о комплексном развитии территории, предусматривающим обязательства застройщика по созданию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.