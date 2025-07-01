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Из Омской области будет ходить теплоход в другую страну

Губернатор Виталий Хоценко провёл встречу с правительством Павлодарской области.

Правительство Омской области разрабатывает масштабный проект по организации теплоходного сообщения между Омском и Казахстаном. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на переговорах в Павлодаре рассматривались возможности совместного использования реки Иртыш. По мнению властей, река, служащая связующим звеном между двумя государствами, обладает значительным потенциалом для развития судоходства.

В частности, предполагается увеличить объемы пассажирских перевозок между странами. Губернатор уверен, что это благоприятно отразится на туристической отрасли обоих регионов.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос об увеличении объемов водных грузоперевозок, в первую очередь сельскохозяйственной продукции. Такой способ транспортировки товаров может стимулировать увеличение их производства в регионе.