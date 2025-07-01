«Сменить руководство и команду предприятия». Власти реанимируют судостроительный завод в Пинске, чтобы развить водный туризм в Беларуси

В Беларуси планируют наладить производство небольших речных судов, пишет БелТА.
По словам главы Брестского облисполкома Петра Пархомчика, наладить производство небольших речных судов в Беларуси планируется на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Проект белорусские власти обсуждают с российской стороной.
— В стадии завершения находится подписание контрактов на 10 разных видов судов. Это первый шаг, после чего предприятия Нижнего Новгорода готовы приступить к вопросам локализации производства, — прокомментировал он.
Также глава Брестчины уточнил, что речь идет о проекте строительства небольших речных судов для потребностей Беларуси. Но и уточнил, что также вопросы судостроения обсуждаются с китайскими партнерами.
— В июле ждем представителей Китая. Возможно, они что-то привезут нам более интересное, — отметил Пархомчик.
И добавил, что есть еще другие предложения из других стран.
А резюмируя, пояснил, что по Пинскому судостроительно-судоремонтному заводу уже подписан указ президента, так как решено вдохнуть в предприятие новую жизнь, где уже сейчас приступили к ремонту судов, отработавших свой технический ресурс.
— Нужно сейчас принимать очень серьезные административные меры. Предприятие нуждается в грамотном руководителе, команде персонала, новых компетенциях для выполнения поставленных задач, — констатировал он.
Вообще, власти планируют из Пинского судоремонтного завода сделать предприятие, которое бы делало небольшие суда для рек, чтобы получить возможности для развития водного туризма в Беларуси. Так как имеющийся туристический потенциал используют в республике не в полной мере.
— Это еще одна возможность увеличить наш экспортный потенциал, — констатировал Пархомчик.
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