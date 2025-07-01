В Узбекистане из-за сильной жары вводят ограничения скорости движения поездов

В результате поезда могут прибывать в пункты назначения позже времени, указанного в расписании. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать возможные задержки при планировании поездок.
Синоптики предупреждают, что с 2 по 5 июля 2025 года на территорию Узбекистана начнёт поступать очень жаркий воздух с юга. Уже 2 июля жара накроет северные и южные регионы, а также пустынные зоны страны.
С 3 по 5 июля аномально высокая температура распространится на большую часть территории республики. По прогнозам, температура воздуха поднимется до +40…+43 °C, а в южных и пустынных районах местами достигнет +44…+46 °C.