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В Узбекистане из-за сильной жары вводят ограничения скорости движения поездов

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). В связи с установившейся в Узбекистане сильной жарой с целью обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров на железных дорогах страны вводятся ограничения скорости движения составов. Об этом сообщили в пресс-службе «Темирйулэкспресс».

В результате поезда могут прибывать в пункты назначения позже времени, указанного в расписании. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Синоптики предупреждают, что с 2 по 5 июля 2025 года на территорию Узбекистана начнёт поступать очень жаркий воздух с юга. Уже 2 июля жара накроет северные и южные регионы, а также пустынные зоны страны.

С 3 по 5 июля аномально высокая температура распространится на большую часть территории республики. По прогнозам, температура воздуха поднимется до +40…+43 °C, а в южных и пустынных районах местами достигнет +44…+46 °C.