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Фрегат Tamal построили для Индии в Калининграде: чем уникально судно

КАЛИНИНГРАД, 1 июля, ФедералПресс. На заводе ОСК «Янтарь» в Калининграде состоялась торжественная церемония передачи фрегата Tamal. Судно передали Военно-морским силам Индии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

"Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям, — отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Это уже пятый корабль проекта 11356, построенный Объединенной судостроительной корпорацией для индийского флота. Название Tamal в переводе с санскрита означает «Меч». Судно оснащено современным ударным и оборонительным вооружением.

Фрегат Tamal соответствует последним требованиям военного кораблестроения. На его борту установлено более 20 систем индийского производства, включая сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos.

Кроме того, у судна есть артиллерийскии установки и усиленная вертолетная площадка. Несмотря на завершение строительства фрегатов 11356 в России, ОСК продолжит поддержку Индии в постройке еще двух кораблей этого проекта на местных верфях.