Фрегат Tamal построили для Индии в Калининграде: чем уникально судно

"Фрегат Tamal успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям, — отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
Это уже пятый корабль проекта 11356, построенный Объединенной судостроительной корпорацией для индийского флота. Название Tamal в переводе с санскрита означает «Меч». Судно оснащено современным ударным и оборонительным вооружением.
Фрегат Tamal соответствует последним требованиям военного кораблестроения. На его борту установлено более 20 систем индийского производства, включая сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos.
Кроме того, у судна есть артиллерийскии установки и усиленная вертолетная площадка. Несмотря на завершение строительства фрегатов 11356 в России, ОСК продолжит поддержку Индии в постройке еще двух кораблей этого проекта на местных верфях.