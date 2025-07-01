Белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе

Белорусские покупатели раскрыли лайфхак, чтобы обойти новую систему сканирования товаров, задерживающую на кассах, рассказывают читатели «КП».
Напомним, с 1 июля 2025 в Беларуси повсеместно заработала новая система сканирования товаров. В итоге покупателям приходится дважды пробивать на всех кассах определенные товары. И мы писали о том, что белорусы дольше задержатся у касс магазинов из-за новой системы сканирования товаров.
Здесь мы подробно писали, зачем нужна новая система и как ее введение снизит стоимость продуктов и товаров.
Однако белорусские покупатели еще с момента тестирования нововведения жаловались на «тормозящую» систему. И не успела она повсеместно заработать, а белорусы уже рассказали о лайфхаке, как ее обходить.
Так, любой промаркированный штрихкодом DataMatrix товар теперь белорусам приходится на кассе пробивать дважды. Однако проблема в том, что маленький код не всегда считывается. На кассах самообслуживания тогда покупателю предлагают обратиться к администратору. Но, если еще и еще раз пробовать самому пробить второй код, то касса предлагает просто нажать кнопку «Добавить товар в чек». После ее нажатия, товар без отсканированного второго штрихкода просто добавляется в корзину покупок.
Белорусы говорят, что такой лайфхак срабатывает на кассах Евроопта и в магазинах «Грошык».
— Если просто нажать «Добавить товар в чек», то не приходится тратить время дожидаясь администратора, и товар пробивается быстрее, — рассказали читатели «КП».
Неизвестно, как долго будет доступен этот лайфхак, или это баг системы, который вскоре уберут.
Хотя, ранее в МНС уже предупредили, что программа касс магазинов будет доработана, чтобы сканировать единый код.
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