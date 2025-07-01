Белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе

Так, любой промаркированный штрихкодом DataMatrix товар теперь белорусам приходится на кассе пробивать дважды. Однако проблема в том, что маленький код не всегда считывается. На кассах самообслуживания тогда покупателю предлагают обратиться к администратору. Но, если еще и еще раз пробовать самому пробить второй код, то касса предлагает просто нажать кнопку «Добавить товар в чек». После ее нажатия, товар без отсканированного второго штрихкода просто добавляется в корзину покупок.