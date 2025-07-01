В Краснодаре построят сеть ливневой канализации на пяти улицах

С 2025 года в Краснодаре введен тариф на водоотведение поверхностных сточных вод — 20,46 ₽ за куб. м. Договоры заключают с юридическими лицами и собственниками земельных участков с коммерческими объектами. С жителей частного сектора и владельцев участков многоквартирных домов плата не взимается.