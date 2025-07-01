В Татарстане назвали причину подорожания тарифов ЖКХ

Подорожало практически все. Больше всего выросло в цене отопление — на 22,3%. Почти на 22% увеличилась стоимость горячей воды, на 19% — электроэнергии. Даже вывоз мусора, хоть и менее заметно, тоже стал дороже — рост составил около 9%. Все это неизбежно скажется на семейном бюджете, особенно в отопительный сезон, когда суммы в квитанциях традиционно вырастают.