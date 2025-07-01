В Татарстане назвали причину подорожания тарифов ЖКХ

Максимальное повышение коснулось 21 города, 15 поселков городского типа и семи сельских населенных пунктов — для них максимальный рост составил 22,3%. Остальные районы столкнулись со стандартным увеличением на 17,5%. В пересчете это означает, что, если раньше жители платили около 5 тыс. рублей в месяц, теперь сумма в платежке может превысить 6 тыс., сообщает ГТРК «Татарстан».
Подорожало практически все. Больше всего выросло в цене отопление — на 22,3%. Почти на 22% увеличилась стоимость горячей воды, на 19% — электроэнергии. Даже вывоз мусора, хоть и менее заметно, тоже стал дороже — рост составил около 9%. Все это неизбежно скажется на семейном бюджете, особенно в отопительный сезон, когда суммы в квитанциях традиционно вырастают.
Жители республики воспринимают изменения по-разному. Кто-то признается, что уже привык к таким повышениям и воспринимает их спокойно. Другие, особенно пенсионеры и одинокие граждане, озабочены тем, как справиться с дополнительной финансовой нагрузкой.
Рост тарифов с 1 июля произошел не только в Татарстане — повышение произошло по всей России. В среднем по стране коммунальные платежи выросли почти на 12%.
При этом социальные меры поддержки для отдельных категорий граждан сохраняются: льготы на оплату коммунальных услуг продолжают действовать.