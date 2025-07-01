В Сбере рассказали, как продвигается внедрение GenAI в России

— GenAI сегодня уже многое умеет, и наш опыт применения и внедрения технологии показывает, что при правильном подходе практически каждый бизнес может ощутимо выиграть от ее использования. Российские компании все больше это понимают, отсюда рост их интереса и практической вовлеченности. При этом, общаясь с клиентами, мы отмечаем, что больше половины из них «спотыкаются» на первом же этапе внедрения генеративного искусственного интеллекта в свои процессы. Это связано с тем, что бизнес пропускает первый важный шаг — идентификацию эффективных кейсов — и прикручивает GenAI к своим бизнес-процессам можно сказать по наитию.