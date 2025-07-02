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Стало известно, когда начнутся полеты полностью импортозамещенного МС-21

Сейчас сертификационные испытания проходят лайнеры с частично замененными системами, но с российским двигателем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании СФ по экономической политике заявил, что летные испытания полностью импортозамещенной версии самолета МС-21, как ожидается, начнутся в августе этого года. Его слова передает «Интерфакс», пишет ИА IrkutskMedia.

«В августе коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный, со всеми отечественными системами», — подчеркнул Антон Алиханов.

Он также напомнил, что сейчас проходят сертификационные испытания частично импортозамещенного иркутского лайнера, но с российским двигателем ПД-14.

Напомним, что интерьер отечественного производства установили на опытный лайнер МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Самолет оборудовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса.

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