Стало известно, когда начнутся полеты полностью импортозамещенного МС-21

Глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании СФ по экономической политике заявил, что летные испытания полностью импортозамещенной версии самолета МС-21, как ожидается, начнутся в августе этого года. Его слова передает «Интерфакс», пишет ИА IrkutskMedia.
«В августе коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный, со всеми отечественными системами», — подчеркнул Антон Алиханов.
Он также напомнил, что сейчас проходят сертификационные испытания частично импортозамещенного иркутского лайнера, но с российским двигателем ПД-14.
Напомним, что интерьер отечественного производства установили на опытный лайнер МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Самолет оборудовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса.