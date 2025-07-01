Беларусь и Россия реализуют образовательный проект по госзакупкам

«Сегодня мы говорим о высокой степени гармонизации принципов регулирования процедур государственных закупок в ЕАЭС и Союзном государстве. Тем не менее не стоит отрицать, что в каждой из стран системы госзакупок имеют свои отличительные черты, знание которых позволило бы большему кругу экспортеров использовать механизм закупок как дополнительный внешнеэкономический канал, а также способствовало бы лучшему взаимопониманию между экспертами этой сферы и углублению интеграционных процессов», — рассказали в центре.