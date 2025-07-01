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Беларусь и Россия реализуют образовательный проект по госзакупкам

«Образовательная программа будет рассчитана как на участников внешнеэкономической деятельности, так и на будущих профильных специалистов — студентов вузов двух стран», — добавили в НЦМ.

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга совместно с партнерами из России реализует образовательный проект по взаимному участию в государственных закупках. Об этом сообщили БЕЛТА в центре.

«Сегодня мы говорим о высокой степени гармонизации принципов регулирования процедур государственных закупок в ЕАЭС и Союзном государстве. Тем не менее не стоит отрицать, что в каждой из стран системы госзакупок имеют свои отличительные черты, знание которых позволило бы большему кругу экспортеров использовать механизм закупок как дополнительный внешнеэкономический канал, а также способствовало бы лучшему взаимопониманию между экспертами этой сферы и углублению интеграционных процессов», — рассказали в центре.

На полях Евразийского экономического форума подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере государственных закупок между Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, Федеральной электронной торговой площадкой ООО «РТС-тендер» и Национальным центром маркетинга. Соглашение дает старт первому в своем роде образовательному проекту, программа которого включит материалы по регуляторике государственных закупок и в Беларуси, и в России.

«Образовательная программа будет рассчитана как на участников внешнеэкономической деятельности, так и на будущих профильных специалистов — студентов вузов двух стран», — добавили в НЦМ. -0-

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