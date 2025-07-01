Правительство поможет россиянам, которым не хватает на продукты и коммуналку

То, что цены на ряд продуктов превысили основной процент инфляции, а по данным Минэкономразвития РФ на 23 июня она составила 9,48% в годовом выражении, подтверждается исследованиями. Например, по информации экспертов Института международных экономических связей, с апреля 2024 по тот же месяц 2025 года цены продовольственных товаров выросли в среднем на 14,5%. Больше всего, по данным исследования, подорожал картофель — на 175,7%, лук репчатый — на 69,8% и капуста — на 55,5%.