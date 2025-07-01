Эксперт объяснил нужно ли платить транспортный налог, если сгоревшая машина не снята с учета в ГАИ

Я отказался дунуть в алкометр, и сотрудник ГАИ повез меня к наркологу. В связи с тем, что в моем районе больница на ремонте, меня привезли в городскую — за тридевять земель. Я и там отказался. Где меня будут судить: там, где поймал инспектор, или там, где находится больница?