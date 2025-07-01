Эксперт объяснил нужно ли платить транспортный налог, если сгоревшая машина не снята с учета в ГАИ

Отказ от медицинского освидетельствования: вправе ли рассматривать дело суды разных районов? В правом крайнем ряду движению мешает ДТП: можно ли, не нарушая правил, повернуть направо со второго ряда? В результате поджога полностью сгорела машина: надо ли платить транспортный налог, если она не снята с учета в ГАИ? Ремонт по ОСАГО: за чей счет машина должна быть доставлена в автосервис?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
Я отказался дунуть в алкометр, и сотрудник ГАИ повез меня к наркологу. В связи с тем, что в моем районе больница на ремонте, меня привезли в городскую — за тридевять земель. Я и там отказался. Где меня будут судить: там, где поймал инспектор, или там, где находится больница?
Анатолий, г. Благовещенск.
Дай бог, чтобы не пригодилось, но имеет смысл запомнить следующий алгоритм. Вы отказались выполнить требование инспектора — пройти свидетельствование на месте. Привлекать вас к административной ответственности оснований нет — нарушения вы не совершали.
На предложение инспектора ДПС пройти медицинское освидетельствование у врача-нарколога вы ответили отказом. Рассматривать дело о таком нарушении должен суд, «обслуживающий» территорию, на который вы заявили инспектору свое твердое «нет».
А если же вы отказались от освидетельствования непосредственно у врача-нарколога, рассматривать ваше дело должен суд по месту нахождения медицинского учреждения. Стало быть, вам придется ехать за тридевять земель.
Нередко судьи не соблюдают правила территориальной подсудности, и постановление по делу выносит суд, не имеющий на то права. Такие постановления, безусловно, подлежат отмене.
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Ехал в крайнем правом ряду, чтобы повернуть направо. Как вдруг впереди меня одна машина догнала другую. Ждать, пока они разъедутся, я не стал, объехал их слева и со второго ряда повернул направо. В итоге получил постановление о штрафе. А что, надо было до утра стоять?
Сергей, г. Щелково.
Да, Правила дорожного движения обязывают водителя перед поворотом направо или налево заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
Однако Верховный суд посмотрел на такую ситуацию не только с точки зрения ПДД, но и здравого смысла. И заявил буквально следующее…
Если в первом ряду обнаружилось препятствие и водитель, не имея возможности повернуть из первой полосы, вынужден был выехать во второй ряд и уже только из него поехать направо, он может и не быть признан виновным в нарушении Правил дорожного движения.
Ведь для поворота направо он занял крайнее положение на проезжей части из доступных для него в сложившейся дорожной обстановке. И стоять до утра не требуется.
Стало быть, по вашей жалобе постановление о штрафе может быть отменено.
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В результате атаки дрона сгорел мой автомобиль. С учета в ГАИ я его не снял, и за полгода мне начислили транспортный налог. Деньги небольшие, но обязан ли я платить за машину, которой уже физически не существует? Налоговая говорит, что, пока машина на учете в ГАИ, платить должен.
Виктор, г. Курск.
Это не так. Автовладелец не обязан платить налог, если машины физически не существует. За что ж платить, когда транспортным средством она уже не является… Более того, если машина умерла, погибла, то и право собственности у вас на нее прекращается.
Вам надо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением больше не считать ваш сгоревший автомобиль объектом налогообложения и документально подтвердить, что машина отошла в мир иной в такое-то время. Подтверждением тому может быть справка от пожарных или документ от следственных органов о превращении машины в угольки.
В крайнем случае полную гибель вашей машины можно подтвердить и свидетельскими показаниями. Если дело дойдет до суда, он решит, какие доказательства можно принять в качестве допустимых.
* * *
Страховая компания по ОСАГО выдала мне направление в автосервис, который находится километров за 70 от меня. Говорят, что мастерской ближе у них нет. А у меня нет желания в такую даль ехать на разбитой машине. И за эвакуатор платить не хочу — лишних денег не имею. Что делать?
Вадим, г. Красноярск.
Если автосервис находится на расстоянии более 50 километров от места ДТП или места вашего жительства, страховая компания должна сама организовать транспортировку машины до автосервиса и даже привезти ее обратно. Разумеется, за свой счет.
Вот только расстояние надо будет измерить правильно: не по прямой, положив линейку на карту, а по маршруту, проложенному по дорогам общего пользования.
Впрочем, без лишних затрат вы можете самостоятельно отправить машину в указанный сервис. Надо будет лишь предъявить страховой компании платежный документ на услуги эвакуатора — эти расходы она должна будет вам компенсировать.
Подайте письменное заявление страховщику и напомните об этих правилах, уже давно утвержденных Центробанком.
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