Фонд капремонта отремонтирует 14 крыш и 13 фасадов домов на Невском проспекте

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Фонд капитального ремонта обнародовал отчет об итогах деятельности в 2024 году. План прошлого года был выполнен на 96,1%, в позапрошлом году показатель был равен 98,4%, собираемость взносов достигла 99,4% против 102,58% в 2023 году.