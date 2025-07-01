Как решить проблему глобального госдолга: новой мерой ценности в мире может стать энергия

Тема роста глобального государственного долга становится все более актуальной. На начало 2025 года он превысил 95 трлн долларов, из которых более 36 трлн пришлось на США. Отношение госдолга к ВВП США — порядка 123%. Из-за существенного роста госдолга и дефицита бюджета международные рейтинговые агентства лишили американское правительство наивысшего кредитного рейтинга. Последним стало агентство Moody’s Ratings, в середине мая понизившее долгосрочный кредитный рейтинг правительства США. Теперь занимать американцам будет сложнее и дороже.
Долг преследует человечество практически всю его известную историю. Еще на древних шумерских глиняных табличках были обнаружены записи о долгах.
Государство может снизить задолженность, если у него будут расти доходы, а вот расходы желательно сокращать. В этом может помочь существенный экономический рост или повышение налогов. Можно организовать масштабный выпуск новых денег, но это чревато ростом инфляции (снижением покупательной способности). В крайнем случае государство может отказаться платить по долгам и объявить дефолт.
Как же получилось, что США оказались в столь тяжелой ситуации? Здесь мне хочется привести цитаты из книг трех американских исследователей, которые были опубликованы практически одновременно в 2009—2011 гг. Вот что написал Фарид Закария в книге «Постамериканский мир» в 2009 году: «С начала 1980-х американцы потребляли больше, чем производили, — а разницу возмещали, прося деньги в долг. В 1990 году государственный долг составлял 3 трлн долларов. К концу 2008 года он перевалил за 10 триллионов. Экономическая слабость нанесет ущерб идейному богатству. Признание того факта, что финансовые нововведения, внедренные в последние десять лет, не создали ничего, кроме карточного домика, расшатает авторитет Америки. Для того чтобы продавать американские идеи остальному миру, теперь потребуется больше усилий, и не всегда они будут плодотворны. Развивающиеся страны выберут такую экономическую политику, которая им больше подходит, и будут доверять ей. Китай уже давно предлагает модель развития, альтернативную американской».
На протяжении человеческой истории многие страны отказывались платить по своим долгам. Пойти по этому пути могут и США. В 2011 году Дамбиса Мойо опубликовала книгу «Как погиб Запад». В ней она отметила: «Радикальный вариант — это дефолт США. Открытый государственный дефолт США нельзя так просто сбрасывать со счетов. Звучит он как катастрофа: фондовые биржи рухнут, стоимость долга взлетит, доллар за секунду превратится в крашеные бумажки и, естественно, поднимется оглушительный международный рев. В ноябре 2009 года рынок уже ставил на то, что правительство США объявит дефолт по своим обязательствам, который казался все вероятнее. Но так ли уж плох дефолт для США? Плюс его в том, чтобы Америка начала с чистого листа, чтобы государство обнулило свою финансовую отчетность. Такой дефолт мог бы дать США возможность произвести необходимую перестройку внутренней политики, особенно в области долга, а также добиться увеличения инвестиций в труд и технологии».
После выхода в свет указанных книг США продолжали наращивать свой госдолг. Если в 2011 году он составлял 15 трлн долларов, то сегодня уже почти 37 трлн. Возникают закономерные вопросы: кто одалживает США деньги? Неужели они не опасаются, что американцы откажутся возвращать долг?
Вот какой ответ на эти вопросы дал американский исследователь Дэвид Гребер в книге 2011 года «Долг: первые 5000 лет истории»: «Внешний долг США облекается в форму казначейских облигаций, которые держат институциональные инвесторы в странах, являющихся в большинстве случаев американскими военными протекторатами (Германия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, государства Персидского залива). Они покрыты базами США, напичканными оружием и оборудованием, которые как раз оплачиваются бюджетным дефицитом. Так каким статусом обладают деньги, которые постоянно текут в американскую казну? Это займы? Или дань? В прошлом военные державы, имевшие сотни военных баз за пределами собственной территории, было принято называть “империями”, а империи регулярно требовали дань с подвластных народов. Американское правительство, разумеется, настаивает на том, что США не империя, но, как нетрудно заметить, единственная причина, по которой оно упорно называет эти выплаты “займами”, а не “данью”, заключается в том, что оно отрицает реальность происходящего. Американская имперская власть основана на долге, который никогда не будет — и не может быть — выплачен. Национальный долг США превратился в обещание, которое было дано не только собственному народу, но и народам всего мира, хотя все знают, что выполнено оно не будет».
С этим мнением сложно не согласиться. Партнерам США все сложнее находить средства для покупки американских долговых обязательств. Ведь они сами обременены огромными долгами. Особенно тяжелая ситуация в Японии, государственный долг которой приблизился к 250% ВВП.
Рост долга США сопровождался масштабным выпуском новых долларов, что привело к росту инфляции. Одним из следствий такой политики стал стремительный рост цены золота. В конце апреля текущего года котировки превысили 3400 долларов за унцию (правда, затем снизились до 3300). В 2015 году этот показатель составлял 1160 долларов. Как известно, США отказались от привязки доллара к золоту в 1971 году (прекратив обменивать 35 долларов на 1 тройскую унцию золота).
Золото считается надежным активом, который доказал свою ценность за многие тысячелетия человеческой истории. Но в чем ценность золота? Ранее оно было востребовано для демонстрации статуса человека. Богатые люди надевали на себя золотые украшения. Золотом наполняли храмы. В настоящее время сложно представить себе богатого человека, обвешанного массивными золотыми украшениями.
История говорит нам, что золото было далеко не единственной мерой ценности. Такую функцию выполняли меха или ткани (например — шелк). Мехами и шелком даже платили налоги. Эти товары не только демонстрировали высокий статус их владельцев, но и приносили им пользу. Меха спасали от холода, а шелк — от вшей. Эти ценности были востребованы в разных странах и носили статус «международного средства платежа». Какую практическую ценность представляет золото в слитках — сказать сложно. Более того, рост цен на золото в нынешнем году уже привел к снижению его продаж в виде ювелирных украшений.
Можно предположить, что будут появляться новые меры ценности. Вполне возможно, что такой мерой может стать энергия. Ведь она нужна и бытовым потребителям, и бизнесу. Не секрет, что для майнинга криптовалют необходимо много энергии. Получается, что таким образом электричество превращается в электронные деньги. Разумно ли так тратить энергию? Тем более что стоимость криптовалют крайне нестабильна и зависит от биржевых спекуляций.
Для обеспечения работы искусственного интеллекта также требуется много энергии. Искусственный интеллект в последнее время развивается очень быстро, и энергии ему будет требоваться все больше и больше. Государство, которое способно обеспечить свое население и бизнес необходимой энергией по доступным ценам, а тем более — наладить ее успешный экспорт, обладает преимуществом перед другими. Вполне возможно, что обеспеченность энергией (в разных ее видах) может стать основой для стабильности валют. Не исключено, что и США могут пойти по этому пути. Энергия там стоит гораздо дешевле, чем в Европе. Именно поэтому многие европейские компании стали заявлять о скором переносе своих промышленных предприятий за океан.
Теоретически США могли бы организовать из крупнейших энергетических компаний аналог Федеральной резервной системы (ФРС) и эмитировать новую валюту, привязанную к усредненной цене единицы энергии на американском рынке, которая использовалась бы одновременно с долларом. В качестве такой единицы можно взять кВт*ч или американский терм. А если назвать новую валюту «энергоТрамп», то президент США будет в восторге.
Успешные примеры выпуска параллельных валют известны. В 1922 году Советская Россия запустила «обеспеченный золотом» червонец, который на золото в реальности практически не обменивали. В 1923-м Германия выпустила рентную марку, «обеспеченную недвижимостью». Те марки тем более нельзя было обменять на кусок земли или часть дома.
В России отношение госдолга к ВВП составляет менее 20%. Это очень хороший показатель. Стоимость энергии в России — одна из самых низких в мире. При этом в экспорте нашей страны доля энергоносителей весьма высока. В условиях санкций со стороны стран Запада Россия могла бы предложить своим партнерам создать новую валюту для международных расчетов, привязанную к цене энергии.