Остров Сахалин: место, где встречаются океан и мечта

Сахалин — это остров, расположенный у восточного побережья России, отделяющий Охотское море от Японского. Этот край, омываемый холодными водами, здесь встречаются величественные горные хребты, покрытые густыми лесами, и бескрайние просторы Тихого океана, о которые разбиваются волны. Здесь можно увидеть Мыс Великан с его причудливыми скалами, или побывать на горячих источниках. А в водах вокруг Сахалина обитают киты, дельфины и множество видов рыб. Красота Сахалина и его окрестностей — в нашем фоторепортаже.