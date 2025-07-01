Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остров Сахалин: место, где встречаются океан и мечта

Сахалин — это остров, расположенный у восточного побережья России, отделяющий Охотское море от Японского. Этот край, омываемый холодными водами, здесь встречаются величественные горные хребты, покрытые густыми лесами, и бескрайние просторы Тихого океана, о которые разбиваются волны. Здесь можно увидеть Мыс Великан с его причудливыми скалами, или побывать на горячих источниках. А в водах вокруг Сахалина обитают киты, дельфины и множество видов рыб. Красота Сахалина и его окрестностей — в нашем фоторепортаже.

50

Сахалин — это остров, расположенный у восточного побережья России, отделяющий Охотское море от Японского. Этот край, омываемый холодными водами, здесь встречаются величественные горные хребты, покрытые густыми лесами, и бескрайние просторы Тихого океана, о которые разбиваются волны.

Здесь можно увидеть Мыс Великан с его причудливыми скалами, или побывать на горячих источниках. А в водах вокруг Сахалина обитают киты, дельфины и множество видов рыб.

Красота Сахалина и его окрестностей — в нашем фоторепортаже.