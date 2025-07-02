Нацбанк увеличил курс евро и опустил курс доллара на 2 июля и большие выходные

В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 1 июля, курс доллара стал ниже, а курс евро заметно вырос, как и изменился в сторону увеличения курс российского рубля. Ощутимо, подчеркнем, в сторону увеличения изменен курс европейской валюты.