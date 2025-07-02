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Нацбанк увеличил курс евро и опустил курс доллара на 2 июля и большие выходные

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и увеличил курс евро и курс российского рубля на 2 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 2 июля 2025 года, среду. В итоге, курс евро и курс российского рубля выросли, а курс доллара понизился перед большими выходными в июле 2025.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 2 июля, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9631 белорусского рубля, 1 евро — 3,5008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 1 июля, курс доллара стал ниже, а курс евро заметно вырос, как и изменился в сторону увеличения курс российского рубля. Ощутимо, подчеркнем, в сторону увеличения изменен курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0027 белрубля, курс евро потяжелел на 0,0291 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0012 белрубля.

Еще Нацбанк предупредил, что в Беларуси стало больше поддельных купюр 50 долларов.

Тем временем белорусы раскрыли лайфхак для обхода новой системы сканирования товаров на кассе.