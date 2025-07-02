Автоэксперт Стрельбицкий: при покупке китайской машины нужно менять масло

В мае доля новый китайских машин, проданных на российском рынке, составила 54%.
Автоэксперты отмечают, что китайские авто ничем не отличаются от машин из других стран. Но все же, есть моменты, на которые стоит обратить более пристальное внимание.
Сразу после покупки нужно позаботиться о дополнительной защите. Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова (днище, пороги, арки колес и все швы). Это позволит защитить кузов от появления ржавчины. К тому же, реагенты на наших дорогах наносят большой вред покрытию, так что стоит покрыть авто антигравийной пленкой.
Следом нужно заменить моторное масло и антифриз. У машин с полным приводом стоит менять масло в трансмиссии, делать это стоит на пробеге в 2−3 тысячи.
Так же не игнорируйте проверку электроники и подвески.
— Это позволит выявить возможные слабые места и вовремя их устранить, — отметил в беседе с Российской газетой автоэксперт Вадим Стрельбицкий.
Некоторые дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам, потому что забили ими склады ещё до повышения утилизационного сбора. Но многие сталкиваются с отсутствием спроса, покупатели надеются на возвращение «евроопейцев», пишет Life.ru.
Тем временем, россияне часто сталкиваются с проблемами при покупке и замене автозапчастей китайского производства, в том числе вызванными их низким качеством, пишет Lenta.ru.