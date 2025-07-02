Автоэксперт Стрельбицкий: при покупке китайской машины нужно менять масло

Сразу после покупки нужно позаботиться о дополнительной защите. Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова (днище, пороги, арки колес и все швы). Это позволит защитить кузов от появления ржавчины. К тому же, реагенты на наших дорогах наносят большой вред покрытию, так что стоит покрыть авто антигравийной пленкой.