ТАСС: Росатом ищет покупателей на долю в 49% АЭС «Аккую» в Турции

«Возможность продажи 49-процентной доли в проекте АЭС “Аккую” предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — пояснили в Росатоме.