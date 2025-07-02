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ТАСС: Росатом ищет покупателей на долю в 49% АЭС «Аккую» в Турции

Росатом обсуждает продажу части в проекте АЭС «Аккую» в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Продажа 49% акций АЭС «Аккую» возможна в соответствии с межправительственным соглашением 2010 года о реализации проекта. Об этом сообщили ТАСС в «Росатоме», комментируя информацию Bloomberg о переговорах с иностранными инвесторами.

«Возможность продажи 49-процентной доли в проекте АЭС “Аккую” предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — пояснили в Росатоме.

По данным агентства Bloomberg, российская госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность продажи 49% акций строящейся в Турции АЭС «Аккую» зарубежным инвесторам. Сообщается, что общая стоимость проекта составляет $25 млрд.

Ранее KP.RU писал, что после капитального ремонта, проведенного «Росатомом», бассейн в Энергодаре открылся в обновленном виде. Реконструкция затронула все аспекты объекта — от инженерных сетей до дизайна помещений.