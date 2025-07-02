ТАСС: Росатом ищет покупателей на долю в 49% АЭС «Аккую» в Турции

Продажа 49% акций АЭС «Аккую» возможна в соответствии с межправительственным соглашением 2010 года о реализации проекта. Об этом сообщили ТАСС в «Росатоме», комментируя информацию Bloomberg о переговорах с иностранными инвесторами.
«Возможность продажи 49-процентной доли в проекте АЭС “Аккую” предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями», — пояснили в Росатоме.
По данным агентства Bloomberg, российская госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность продажи 49% акций строящейся в Турции АЭС «Аккую» зарубежным инвесторам. Сообщается, что общая стоимость проекта составляет $25 млрд.
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