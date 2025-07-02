Аналитик послала россиянам сигнал по вкладам в преддверии снижения ставок

Момент со снижением ключевой ставки упускать нельзя, отмечает эксперт.
Российские банки начали снижать ставки по вкладам вслед за изменением ключевой ставки Центробанка, и у граждан остается ограниченное время, чтобы зафиксировать выгодные условия размещения средств. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
«В современных реалиях у граждан РФ со сбережениями остается ограниченное время для того, чтобы воспользоваться действующими предложениями. Оптимальным решением считается стратегия “депозитной лестницы”, при которой капитал распределяется между несколькими вкладами с различными сроками размещения», — заявила собеседница агентства «Прайм». Такой подход позволит сохранить уровень доходности и обеспечит доступ к средствам в случае внезапных изменений процентных ставок, подчеркнула Замалеева.
Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет снижаться постепенно и концу текущего года составит 17−18%, утверждает аналитик. При этом финансовые организации также продолжат снижать ставки по депозитам.
В Госдуме предсказывают, что к концу 2025-го ключевая ставка снизится до 13−15%, отмечает «Национальная служба новостей». При этом многие участники рынка дают неутешительный прогноз по ипотекам.