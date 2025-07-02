Аналитик послала россиянам сигнал по вкладам в преддверии снижения ставок

«В современных реалиях у граждан РФ со сбережениями остается ограниченное время для того, чтобы воспользоваться действующими предложениями. Оптимальным решением считается стратегия “депозитной лестницы”, при которой капитал распределяется между несколькими вкладами с различными сроками размещения», — заявила собеседница агентства «Прайм». Такой подход позволит сохранить уровень доходности и обеспечит доступ к средствам в случае внезапных изменений процентных ставок, подчеркнула Замалеева.