Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик послала россиянам сигнал по вкладам в преддверии снижения ставок

Российские банки начали снижать ставки по вкладам вслед за изменением ключевой ставки Центробанка, и у граждан остается ограниченное время, чтобы зафиксировать выгодные условия размещения средств. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Момент со снижением ключевой ставки упускать нельзя, отмечает эксперт.

Российские банки начали снижать ставки по вкладам вслед за изменением ключевой ставки Центробанка, и у граждан остается ограниченное время, чтобы зафиксировать выгодные условия размещения средств. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

«В современных реалиях у граждан РФ со сбережениями остается ограниченное время для того, чтобы воспользоваться действующими предложениями. Оптимальным решением считается стратегия “депозитной лестницы”, при которой капитал распределяется между несколькими вкладами с различными сроками размещения», — заявила собеседница агентства «Прайм». Такой подход позволит сохранить уровень доходности и обеспечит доступ к средствам в случае внезапных изменений процентных ставок, подчеркнула Замалеева.

Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка будет снижаться постепенно и концу текущего года составит 17−18%, утверждает аналитик. При этом финансовые организации также продолжат снижать ставки по депозитам.

В Госдуме предсказывают, что к концу 2025-го ключевая ставка снизится до 13−15%, отмечает «Национальная служба новостей». При этом многие участники рынка дают неутешительный прогноз по ипотекам.