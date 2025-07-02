Аналитики предупредили о резком снижении ключевой ставки

Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм» заявила, что процесс снижения процентных ставок по депозитам вслед за изменением ключевой ставки уже стартовал. По ее словам, у граждан, располагающих свободными средствами, сейчас остается последний шанс разместить их на выгодных условиях. Эксперт напомнила, что Центральный банк России ранее обозначил свою позицию: в случае дальнейшего замедления инфляции регулятор намерен постепенно понижать ключевую ставку, которая к концу текущего года может достичь уровня 17−18%. Вслед за этим банки также продолжат уменьшать доходность по вкладам.