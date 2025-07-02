Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно разместить денежные накопления

Вслед за снижением ключевой ставки началось падение доходов по депозитам, и сейчас граждане могут воспользоваться последним шансом для выгодного размещения средств. Об этом сообщила аналитик Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт обратила внимание на заявление ЦБ о плавном снижении ключевой ставки до 17−18% годовых к декабрю при условии сохранения текущей динамики инфляции. Это, по ее словам, неизбежно повлечет дальнейшее снижение депозитных ставок.
«Для банков нет смысла держать дорогие пассивы, если привлечение денег на рынке становится дешевле. Поэтому даже нынешние условия вскоре будут выглядеть весьма привлекательными», — сказала Замалеева.
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