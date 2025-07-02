Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе

Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было разрешено увеличить добычу в июне и июле. Уровни добычи на август «восьмерка» планирует обсудить 6 июля.
«Да, ожидаем, что наращивание добычи продолжится», — сказал руководитель практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков, отвечая на вопрос, будет ли в августе предельный уровень добычи увеличен еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Аналитик компании «Имплемента» Александр Синькин отметил, что с учетом августа объем «вернувшейся» добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
По мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, наращивание добычи может быть продолжено и в сентябре. Тогда к октябрю ОПЕК+ сможет полностью отказаться от добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.
«Увеличение добычи призвано будет удовлетворить растущий спрос на нефть на рынке. В моменте геополитическая и макроэкономическая напряженность несколько ослабела, цены стабилизировались, но коммерческие запасы нефти в США и Китае на довольно низких уровнях, а сезон повышенного летнего спроса в Северном полушарии еще не закончен. Макроэкономический фактор также выглядит позитивно», — отметил Малков.
Вместе с тем, по словам Синькина, в мае-июне отказ от сдерживания добычи со стороны ОПЕК+ уже оказал давление на цены. Котировки Brent падали до 60 долларов за баррель — минимума с февраля 2021 года, а последующий отскок в июне до 66−68 долларов в значительной степени был связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Тем не менее, отметил Малков, ОПЕК+ стремится сохранить свою нишу на мировом рынке, которую могут занять, в частности, США, а также члены альянса, не соблюдающие ограничения. Родионов добавил, что в текущей ситуации политика сдерживания добычи теряет смысл, и «лучшее, что можно сделать — это постепенно наращивать предложение, пытаясь сгладить риски падения цен».