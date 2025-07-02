Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе

Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было разрешено увеличить добычу в июне и июле. Уровни добычи на август «восьмерка» планирует обсудить 6 июля.