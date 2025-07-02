В Госдуме объяснили, как изменится индексация пенсий с 2026 года

Первое повышение пенсий будет происходить с 1 февраля. Эта дата удобна для перерасчёта с учётом реального уровня инфляции за предыдущий год. В текущем году пенсии уже проиндексировали с 1 января, а затем провели дополнительную индексацию. При этом окончательные данные Росстата по инфляции за 2024 год стали известны лишь ближе к концу февраля, подчеркнула парламентарий.