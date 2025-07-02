В Госдуме объяснили, как изменится индексация пенсий с 2026 года

В Государственной думе РФ в интервью RT рассказали, почему с 2026 года в России страховые пенсии будут индексироваться дважды в год.
Первое повышение пенсий будет происходить с 1 февраля. Эта дата удобна для перерасчёта с учётом реального уровня инфляции за предыдущий год. В текущем году пенсии уже проиндексировали с 1 января, а затем провели дополнительную индексацию. При этом окончательные данные Росстата по инфляции за 2024 год стали известны лишь ближе к концу февраля, подчеркнула парламентарий.
Первая индексация будет учитывать фактическую инфляцию, а вторая — отражать рост доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.
Ранее, 1 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства сообщил, что начиная с 2026 года страховые пенсии граждан будут повышаться дважды: в феврале с учётом инфляции за прошлый год и в апреле — с учётом увеличения доходов Социального фонда.
Также сообщалось, что в России появится ежегодная выплата для работающих родителей.