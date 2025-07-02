Подарить квартиру стало немного сложнее: в России изменили правила сделок по дарению жилья

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, что квартира, купленная до брака, не делится при разводе, даже если часть платежей вносилась во время брака. Отмечается, что ни выплаты в браке, ни регистрация права собственности не делают квартиру общей. Однако жена может претендовать на компенсацию, если докажет, что на покупку шли ее или совместные деньги.