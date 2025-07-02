Подарить квартиру стало немного сложнее: в России изменили правила сделок по дарению жилья

С января 2025 года в России все сделки по дарению жилья должны проходить через нотариуса, включая договоры между родственниками. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной нотариальной палате, уточнив, что нововведение направлено на борьбу с мошенничеством.
Ранее дарственные можно было оформлять в простой письменной форме через МФЦ, чем нередко пользовались злоумышленники для незаконного завладения жильем.
В нотариальной палате пояснили, что обязательное участие нотариуса защищает права собственников. Нотариус проводит правовую экспертизу, проверяет, понимает ли даритель суть сделки, осознает ли ее безвозмездность и необратимость. Если у собственника единственное жилье, нотариус может предложить завещание или договор ренты, чтобы человек не потерял право на проживание.
Также в ведомстве отметили, что нотариус откажет в удостоверении сделки, если возникнут сомнения в осознанности действий собственника. При этом нотариус несет полную имущественную ответственность за оформленные сделки.
Ранее Верховный суд РФ разъяснил, что квартира, купленная до брака, не делится при разводе, даже если часть платежей вносилась во время брака. Отмечается, что ни выплаты в браке, ни регистрация права собственности не делают квартиру общей. Однако жена может претендовать на компенсацию, если докажет, что на покупку шли ее или совместные деньги.