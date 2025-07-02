Ссора РФ и Азербайджана скажется на кошельках россиян

«Азербайджан — ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года. Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», — рассказал эксперт газете «Ведомости».