Ссора РФ и Азербайджана скажется на кошельках россиян

Азербайджанские помидоры могут подорожать к концу 2025 года.
Потери России от возможного прекращения экономических связей с Азербайджаном будут незначительными с макроэкономической точки зрения, однако отдельные отрасли и южные регионы могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщил директор Института международной экономики и финансов РАНХиГС Яков Кнобель. Последствия почувствуют и российские потребители, так как страна может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак ухудшались отношения России и Азербайджана.
«Азербайджан — ведущий поставщик свежих томатов и хурмы в зимний период. Без него цены на эти продукты поднимутся, особенно в конце года. Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», — рассказал эксперт газете «Ведомости».
По его словам, Азербайджан занимает всего 0,6% во внешней торговле России, поэтому для экономики страны в целом это несущественно. Однако, как отметил Кнобель, исчезновение азербайджанского рынка может создать сложности для поставщиков топлива, металла, зерна и техники.
Особенно это затронет южные регионы РФ, где Азербайджан был одним из основных и удобных покупателей благодаря минимальным логистическим затратам. Кроме того, Россия может потерять партнера в транспортном коридоре «Север — Юг», что снизит эффективность транзитных перевозок и рентабельность инвестиций в инфраструктуру на юге страны.
Отношения между Россией и Азербайджаном начали ухудшаться после задержаний уроженцев республики в Екатеринбурге. После этого россияне восемь россиян были арестованы в Баку. Подробнее про обострение отношений между РФ и Азербайджаном — в материале URA.RU.