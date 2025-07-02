В Екатеринбурге перевозчики начнут борьбу за брутто-контракты

Как ранее сообщалось, в текущем году администрация Екатеринбурга планирует приобрести 50 новых троллейбусов и 30 автобусов. «При поддержке правительства Свердловской области мы приняли решение провести масштабную транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы. А мы были близки к этому», — сказал Алексей Орлов.