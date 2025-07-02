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В Екатеринбурге перевозчики начнут борьбу за брутто-контракты

В Екатеринбурге на аукцион выставили 8 лотов, включающих 41 автобусный маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба админстрации города. Победитель получит право на выполнение брутто-контрактов по городским перевозкам.

Всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта. Предполагаемый срок действия контрактов — полгода, начиная с августа.

Схемы движения общественного транспорта менять не предполагается, однако на ряде маршрутов, в частности — № 49 и 51, будут использованы машины повышенной вместимости, что позволит перевозить большее количество пассажиров в рамках прежнего расписания.

Все аукционы должны закончиться в июле, а заключенные брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.

Как ранее сообщалось, в текущем году администрация Екатеринбурга планирует приобрести 50 новых троллейбусов и 30 автобусов. «При поддержке правительства Свердловской области мы приняли решение провести масштабную транспортную реформу, фактически предотвратив обрушение всей системы. А мы были близки к этому», — сказал Алексей Орлов.