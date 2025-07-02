Google должна выплатить $314 млн за незаконное использование данных Android

Суд в Калифорнии обязал Google выплатить 314 миллионов долларов (примерно 26 миллиардов рублей — прим. ред.) за незаконное использование мобильного интернет-трафика пользователей Android для сбора информации без их ведома. Коллегия присяжных в Сан-Хосе приняла соответствующее решение 1 июля 2025 года после рассмотрения группового иска.
Потребители обвинили дочернюю структуру Alphabet Inc. в том, что она запрограммировала устройства Android на скрытую передачу данных на серверы Google даже при отключенном Wi-Fi, потребляя лимитный трафик абонентов. Полученная информация использовалась в корпоративных интересах, включая формирование персонализированной рекламы и совершенствование картографических сервисов.
Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил о несогласии компании с судебным актом и намерении его оспорить. Он настаивает, что передача сведений критически важна для функционирования миллиардов устройств и расходует меньше данных, чем отправка одного изображения. Согласно его позиции, пользователи дают разрешение на эти операции через условия соглашения и настройки гаджетов.
Отметим, что коллективный иск был инициирован в 2019 году в Верховном суде округа Санта-Клара от имени жителей штата. Параллельно продолжается рассмотрение федерального иска в интересах всех пользователей Android в США, слушания по которому стартуют в начале 2026 года.
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