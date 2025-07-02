Google должна выплатить $314 млн за незаконное использование данных Android

Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил о несогласии компании с судебным актом и намерении его оспорить. Он настаивает, что передача сведений критически важна для функционирования миллиардов устройств и расходует меньше данных, чем отправка одного изображения. Согласно его позиции, пользователи дают разрешение на эти операции через условия соглашения и настройки гаджетов.