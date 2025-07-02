Завод «Янтарь» передал Индии фрегат

Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3,8 тысячи тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На Tamal усилена вертолётная площадка — он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Фрегат отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.