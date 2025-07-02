Страховые пенсии с 2026 года будут повышаться дважды в год: подробности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства объявил о введении с 2026 года системы двукратного ежегодного повышения страховых пенсий для граждан страны.
«С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — рассказал Мишустин.
Премьер-министр пояснил, что начиная с 2026 года предусмотрена двухэтапная индексация страховых пенсий: февральская корректировка будет отражать показатель инфляции за предыдущий год, а апрельская — учитывать увеличение доходной базы Социального фонда.
В ходе обсуждения мер социальной поддержки Мишустин отметил, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы дважды: первоначально на 7,3% с 1 января, а затем дополнительно с учетом годового уровня инфляции (9,5%) по поручению главы государства. Также он подчеркнул возобновление индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Мишустин также подчеркнул, что в рамках утвержденных главой государства национальных целей развития предусмотрено снижение уровня бедности до отметки менее 7% к 2030 году. В качестве ключевых механизмов достижения этой цели он назвал модернизацию социальной поддержки населения, оптимизацию трудового рынка и меры по повышению занятости.
Кроме этого, глава правительства уточнил: в соответствии с президентскими поручениями к 2030 году планируется достичь минимального размера оплаты труда в 35 тыс. рублей. Он подчеркнул, что текущая динамика роста МРОТ (с начала года +16,5%, до 22 400 ₽) устойчиво превышает инфляционные показатели.
Ранее KP.RU писал, что с 2026 года в России будет введена ежегодная финансовая поддержка для малообеспеченных многодетных семей. Право на выплату получат семьи с двумя и более детьми, где доход на члена семьи не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о двукратном повышении максимальной суммы страховых выплат по европротоколу при оформлении ДТП с разногласиями участников.