Страховые пенсии с 2026 года будут повышаться дважды в год: подробности

В ходе обсуждения мер социальной поддержки Мишустин отметил, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы дважды: первоначально на 7,3% с 1 января, а затем дополнительно с учетом годового уровня инфляции (9,5%) по поручению главы государства. Также он подчеркнул возобновление индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.