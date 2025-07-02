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В Госдуме хотят увеличить бюджетные расходы на лечение онкобольных на 13%

Миронов предложил увеличить на 13% бюджетные расходы на лечение онкобольных.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой увеличения бюджетных расходов на онкологическую помощь на 13% при формировании бюджета страны на 2026 год. Об этом Миронов проинформировал ТАСС.

«Перекладывать расходы на лечение на тяжелобольных граждан — негуманно и недопустимо. Консолидированный бюджет на оказание онкологической помощи в России должен быть увеличен не менее чем на 13% в год», — пояснил Миронов.

Он также уточнил, что за последние три года финансовые затраты россиян на лекарства против рака увеличились с 4 до 9 млрд рублей в год, что свидетельствует о более чем двукратном росте.

Ранее Миронов выступил с инициативой введения уголовного наказания за незаконные денежные сборы в школах, отметив распространенность проблемы принудительных поборов с родителей в детских садах и вузах.