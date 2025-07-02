Компании-разработчики онлайн-игры перешли в собственность государства

Ранее Таганский суд Москвы конфисковал в пользу государства 100% долей ООО «Леста», российского разработчика «Мира танков». Генеральная прокуратура в исковом заявлении ходатайствовала о запрете в России объединения, включающего владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, за экстремистскую деятельность, а также об обращении в доход государства долей ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».