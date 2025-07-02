Компании-разработчики онлайн-игры перешли в собственность государства

Три организации-разработчика игры «Мир танков» — «Леста» (включена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций), «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» — перешли под контроль Российской Федерации, свидетельствуют регистрационные документы, изученные РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, учредителем ООО «Леста» теперь выступает Росимущество, получившее 100% долей 11 июня 2025 года. Полностью в государственную собственность компании ООО «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» перешли 18 июня текущего года. Все юрлица сохраняют статус действующих.
Данные о переходе активов государству подтверждаются сведениями Единого государственного реестра юридических лиц, где зафиксированы изменения информации об учредителях.
Ранее Таганский суд Москвы конфисковал в пользу государства 100% долей ООО «Леста», российского разработчика «Мира танков». Генеральная прокуратура в исковом заявлении ходатайствовала о запрете в России объединения, включающего владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, за экстремистскую деятельность, а также об обращении в доход государства долей ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».
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