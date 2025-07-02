Торговые связи РФ и Азербайджана под угрозой: чего лишатся страны в случае обострения

Обострившиеся на днях политические отношения России и Азербайджана делают возможным разрыв экономических связей между странами. И больше от этого пострадает, ожидаемо, Баку. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Ведомости».
Главные точки взаимодействия РФ и Азербайджана в экономике — энергетика и торговля сельхозпродукцией. В частности, Баку закупает у России для внутреннего потребления более дешевую нефть. А свою, дорогую, экспортирует, получая неплохую выгоду.
Кроме того, в Россию экспортируются азербайджанские фрукты и овощи, особенно много в РФ томатов из республики. В случае остановки торговли аграрный сектор будет испытывать сложности, ему придется искать новых покупателей и перестраивать логистические цепочки.
При этом доля Азербайджана в общем товарообороте России — меньше процента. Так что возможный разрыв торговых отношений с Баку для Москвы критичным не будет. Впрочем, сложности могут возникнуть у южных регионов России, для которых Азербайджан удобный рынок сбыта.
Издание отмечает, что за пять последних месяцев торговля между Россией и Азербайджаном росла, причем основу поставок из нашей страны составляют топливо, металлы и драгоценности.
Накануне Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило крупную партию российских луковых колец весом 639 кг. Продукция была изъята из оборота якобы в связи с обнаружением опасных микроорганизмов.
Ранее в Госдуме объяснили, для чего Азербайджан годами создавал видимость добрососедских отношений с Россией.