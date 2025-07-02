Торговые связи РФ и Азербайджана под угрозой: чего лишатся страны в случае обострения

При этом доля Азербайджана в общем товарообороте России — меньше процента. Так что возможный разрыв торговых отношений с Баку для Москвы критичным не будет. Впрочем, сложности могут возникнуть у южных регионов России, для которых Азербайджан удобный рынок сбыта.