Инфляция снова ускорилась в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен в Казахстане в июне составил 0,8%. За год товары и услуги в стране подорожали на 11,8% (месяцем ранее годовая инфляция была равна 11,3%).
За месяц стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросла на 0,9%, а платных услуг — на 0,8%.
В годовом разрезе продукты питания подорожали на 10,6% (в мае было 9,6%), непродовольственные товары — на 9,4% (в мае — 9%), а сфера платных услуг — на 16,1% (против 16% в мае).
За год в Казахстане сильно выросли в цене фрукты и овощи — сразу на 20,7%. Подорожали масла и жиры — на 17,9%, напитки — на 11,9%, мясо — на 11,3%, а также молочные продукты — на 7,6%. Хлебобулочные изделия стали дороже на 3,6%, а сахар — на 2,3% за год.
При этом в годовом выражении стали дешевле гречневая крупа (на 9%), рис (на 8,3%), огурцы (на 3,5%), овсяная крупа (на 2,5%), курага (на 2,3%) и куриные яйца (на 0,6%).
Среди непродовольственных товаров можно отметить рост цен на одежду — сейчас она на 10,1% дороже, чем год назад. Также подорожало твердое топливо (на 9%), товары личного пользования (на 6,3%), бензин (на 4,2%) и моющие средства (на 2,6%). Сильно вырос в цене сжиженный газ — сразу на 23,7%.
Что касается сферы платных услуг, то здесь рост цен намного сильнее. Так, тарифы на холодную воду выше прошлогодних сразу на 96,3%, а на водоотведение — на 34,6%.
Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, горячая вода — на 15,1%, содержание жилища стало дороже на 12,7% — такой же прирост наблюдается в сфере аренды жилья. Электроэнергия выросла в цене на 12,5%.
В региональном разрезе самая высокая инфляция зафиксирована в Алматы — 13,8%. Следом идут Карагандинская область и Астана — 13,5% и 13,1% соответственно. В Шымкенте прирост составил 10,7%, а самой низкой инфляцией отметилась Мангистауская область — 9,6%.