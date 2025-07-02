Инфляция снова ускорилась в Казахстане

За год в Казахстане сильно выросли в цене фрукты и овощи — сразу на 20,7%. Подорожали масла и жиры — на 17,9%, напитки — на 11,9%, мясо — на 11,3%, а также молочные продукты — на 7,6%. Хлебобулочные изделия стали дороже на 3,6%, а сахар — на 2,3% за год.