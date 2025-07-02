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Правительство Красноярского края работает над бюджетом на 2026 год

В Красноярском крае продолжается работа над формированием бюджета на 2026 год и планового периода 2027−2028 годов.

В Красноярском крае продолжается работа над формированием бюджета на 2026 год и планового периода 2027−2028 годов.

На недавнем совещании, проведенном председателем правительства Сергеем Верещагиным, министр финансов региона Владимир Бахарь представил ключевые принципы составления главного финансового документа.

Приоритетными направлениями остаются развитие экономики и увеличение налогового потенциала. Важное внимание будет уделено реализации новых национальных проектов, а также социальной поддержке населения. В планах — повышение заработных плат работникам бюджетной сферы и увеличение минимального размера оплаты труда, что потребует создания дополнительных резервов.

Кроме того, особый акцент сделан на поддержку муниципальных образований в условиях новой системы местного самоуправления. Обсуждение бюджета продолжится на этой неделе.

Ранее рассказывали, что в 2024 году на экологию Красноярска было выделено почти 2 млрд рублей.