Правительство Красноярского края работает над бюджетом на 2026 год

Приоритетными направлениями остаются развитие экономики и увеличение налогового потенциала. Важное внимание будет уделено реализации новых национальных проектов, а также социальной поддержке населения. В планах — повышение заработных плат работникам бюджетной сферы и увеличение минимального размера оплаты труда, что потребует создания дополнительных резервов.