Курсы валют на 2 июля, цены на нефть и металлы

Цены на золото подскочили в ходе азиатских торгов во вторник благодаря спросу на безопасные активы на фоне неопределенности в торговых переговорах США перед крайним сроком по тарифам, установленным президентом Дональдом Трампом на 9 июля, в то время как ослабление доллара оказало дополнительную поддержку, пишет Investing.com. Спот-золото выросло на 0,8% до 3 328,71 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на август подскочили на 1% до 3 339,70 доллара за унцию к 12:10 по времени Астаны. Фьючерсы на серебро выросли на 0,4% до 36,00 долларов за унцию.