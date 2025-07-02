Курсы валют на 2 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Подъем цен на нефть несколько замедлился вечером во вторник, однако котировки по-прежнему оставались в «зеленой зоне» в ожидании решения ОПЕК+ и на фоне слабеющего доллара. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:06 Аст поднялась на 0,19%, до 66,87 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,43%, до 65,39 долларов за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Цены на золото подскочили в ходе азиатских торгов во вторник благодаря спросу на безопасные активы на фоне неопределенности в торговых переговорах США перед крайним сроком по тарифам, установленным президентом Дональдом Трампом на 9 июля, в то время как ослабление доллара оказало дополнительную поддержку, пишет Investing.com. Спот-золото выросло на 0,8% до 3 328,71 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на август подскочили на 1% до 3 339,70 доллара за унцию к 12:10 по времени Астаны. Фьючерсы на серебро выросли на 0,4% до 36,00 долларов за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20:25 аст bitcoin торговался по 105 854,31 доллар. За последние 24 часа цена первой криптовалюты опустилась на 0,97%, а ее капитализация составила 2,10 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 421,32 доллара, подешевев на 1,23%. Капитализация этой криптовалюты составила 292,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,29 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 2 июЛя. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 1 июля.
1 австралийский доллар 341.9 тенге.
1 азербайджанский манат 306.37 тенге.
10 армянский драм 13.61 тенге.
1 белорусский рубль 158.99 тенге.
1 бразильский реал 95.61 тенге.
10 венгерских форинтов 15.37 тенге.
1 гонконгский доллар 66.15 тенге.
1 грузинский лари 192.97 тенге.
1 датская крона 82.21 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141.38 тенге.
1 доллар США 519.29 тенге.
1 евро 613.28 тенге.
1 индийская рупия 6.07 тенге.
1000 иранский риал 12.4 тенге.
1 канадский доллар 381.72 тенге.
1 китайский юань 72.51 тенге.
1 кувейтский динар 1702.76 тенге.
1 кыргызский сом 5.95 тенге.
1 малазийский ринггит 123.76 тенге.
1 мексиканский песо 27.77 тенге.
1 молдавский лей 31.26 тенге.
1 норвежская крона 51.85 тенге.
1 польский злотый 144.6 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138.46 тенге.
1 российский рубль 6.62 тенге.
1 СДР 713.5тенге.
1 сингапурский доллар 409.73 тенге.
1 таджикский сомони 52.99 тенге.
1 тайский бат 16.04 тенге.
1 турецкая лира 13.05 тенге.
100 узбекских сумов 4.11 тенге.
1 украинская гривна 12.41 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 715.27 тенге.
1 чешская крона 24.85 тенге.
1 шведская крона 55.07 тенге.
1 швейцарский франк 658.58 тенге.
1 южноафриканский ранд 29.55 тенге.
100 южнокорейских вон 38.37тенге.
1 японская иена 3.63 тенге.