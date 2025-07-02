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В Новосибирске начали забивать сваи под новый мост через Ельцовку-2

Завершить работы планируется в этом году.

Источник: Соцсети

На улице Сухарной в Новосибирске стартовало строительство нового моста через реку 2-я Ельцовка. Он заменит старый, аварийный мост постройки 1965 года, который уже демонтирован. Сейчас движение организовано по временному мосту.

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, подрядчик приступил к забивке свай — созданию фундамента будущего сооружения. Глава города также отметил, что новая переправа будет надежнее и удобнее.

Её длина составит 23,8 метра, движение будет организовано по двум полосам по 3,75 метра. Также на мосту будут полосы безопасности по одному метру и тротуары с каждой стороны шириной 2,25 метра.

Работы ведутся по муниципальному контракту стоимостью почти 172 миллиона рублей. Завершение строительства запланировано на этот год.