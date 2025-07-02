На подготовку к отопительному сезону теплосетей в Павлодаре и Экибастузе выделено 3,8 млрд тенге

В перспективе в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденного в декабре 2024 года, в Павлодарской области планируется строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А с увеличением пропускной способности на участке ТЭЦ-1 — НО-52 в городе Павлодаре на сумму 9,8 млрд тенге. На основе проекта планируется обеспечить теплоснабжением 30% территории города, на которую не были предусмотрены средства из республиканского бюджета.