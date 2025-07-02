Немецкие компании анонсировали массовые сокращения сотрудников

Это наивысшее значение с 2020 года, когда в первом полугодии было объявлено о рекордных сокращениях — 48,1 тысячи позиций. При этом в иные кризисные периоды планы по сокращениям немногим превышали текущие: на пике мирового финансового кризиса немецкие предприятия планировали уволить 40 тысяч сотрудников, а в разгар долгового кризиса в Европе — 40,8 тысячи.