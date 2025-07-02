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Немецкие компании анонсировали массовые сокращения сотрудников

Немецкий бизнес в первом полугодии 2025 года объявил о намерении сократить 37,7 тысячи сотрудников — это максимальный показатель за данный период со времен пандемии коронавируса, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций.

Немецкий бизнес в первом полугодии 2025 года объявил о намерении сократить 37,7 тысячи сотрудников — это максимальный показатель за данный период со времен пандемии коронавируса, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций.

Число работников, подлежащих увольнению в Германии, увеличивается третий год подряд: если в первой половине 2022 года компании планировали сократить порядка 9,6 тысячи человек, то к 2025 году показатель достиг 37,7 тысячи.

Это наивысшее значение с 2020 года, когда в первом полугодии было объявлено о рекордных сокращениях — 48,1 тысячи позиций. При этом в иные кризисные периоды планы по сокращениям немногим превышали текущие: на пике мирового финансового кризиса немецкие предприятия планировали уволить 40 тысяч сотрудников, а в разгар долгового кризиса в Европе — 40,8 тысячи.

Основной объем сокращений в первом полугодии 2025 года приходится на индустриальный сектор — 28 концернов намерены сократить 20,7 тысячи работников. Из них девять предприятий являются автопроизводителями (Porsche, Audi) или поставщиками автопрома.

Две логистические компании готовятся сократить 8,2 тысячи штатных единиц, девять торговых организаций — 4,5 тысячи, один банк — 3,3 тысячи. Увольнения в сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиаиндустрии затронут приблизительно тысячу человек.

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