Ремонт моста у ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге начнётся в 2026 году

Дорожный мост на улице Бебеля, рядом с торговым центром «Карнавал», ждёт масштабная реконструкция, подтвердили «КП-Екатеринбург» в мэрии.
Текущие «латочные» ремонты уже не помогают — необходимо полностью менять гидроизоляцию и нижние слои покрытия. На участке дороги после дождей регулярно образуются ямы, несмотря на постоянные точечные ремонты. Власти признают, что нужен капитальный ремонт с применением современных материалов.
Работы планируют провести поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Сначала закроют одну сторону моста, затем другую — это позволит избежать полного перекрытия и огромных пробок.
Окончательное решение по технологии ремонта пока обсуждается. Если всё пойдёт по плану, обновлённый путепровод сможет прослужить гораздо дольше без постоянных ям и разрушений.