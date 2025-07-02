Ремонт моста у ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге начнётся в 2026 году

Текущие «латочные» ремонты уже не помогают — необходимо полностью менять гидроизоляцию и нижние слои покрытия. На участке дороги после дождей регулярно образуются ямы, несмотря на постоянные точечные ремонты. Власти признают, что нужен капитальный ремонт с применением современных материалов.