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Ремонт моста у ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге начнётся в 2026 году

Мост у ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге отремонтируют в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Дорожный мост на улице Бебеля, рядом с торговым центром «Карнавал», ждёт масштабная реконструкция, подтвердили «КП-Екатеринбург» в мэрии.

Текущие «латочные» ремонты уже не помогают — необходимо полностью менять гидроизоляцию и нижние слои покрытия. На участке дороги после дождей регулярно образуются ямы, несмотря на постоянные точечные ремонты. Власти признают, что нужен капитальный ремонт с применением современных материалов.

Работы планируют провести поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Сначала закроют одну сторону моста, затем другую — это позволит избежать полного перекрытия и огромных пробок.

Окончательное решение по технологии ремонта пока обсуждается. Если всё пойдёт по плану, обновлённый путепровод сможет прослужить гораздо дольше без постоянных ям и разрушений.